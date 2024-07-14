Виктор Орбан опубликовал отчет о своем мировом турне

Виктор Орбан подвел итоги своей поездки в рамках мирной миссии. 2 июля политик посетил Киев, где провел переговоры с Зеленским, передает телеканал «Известия». 5 июля Орбан отправился в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Затем премьер Венгрии приехал в Пекин, где его принял Си Цзиньпин. Конечным пунктом поездки стал Вашингтон, где прошел саммит НАТО. В столице США Орбан провел переговоры с Эрдоганом. А 12 июля политик встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго. На всех переговорах Орбан обсуждал пути достижения мира на Украине.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.