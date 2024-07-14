Число подписчиков самого читаемого мирового лидера Моди достигло 100 млн

Число подписчиков премьер-министра Индии Нарендры Моди в социальной сети Х достигло 100 млн человек. На данный момент у политика самое большое число читателей среди мировых лидеров, передает телеканал «Известия». Так, например, у президента США Джо Байдена на платформе Х 38,1 млн. А на папу римского Франциска подписано 18,5 млн человек. Стоит отметить, что среди всех мировых знаменитостей Моди сейчас занимает седьмую строчку по популярности в Х. Первое место у американского предпринимателя Илона Маска — 189,6 млн подписчиков.

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