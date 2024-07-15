УФСБ по ДНР перехватило 270 украинских беспилотников за неделю

УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшую неделю обнаружило и перехватило 270 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой. Об этом 15 июля сообщили в ведомстве.

Система РЭБ «Купол» в Кировском и Петровском районе Донецка поразила два разведывательных беспилотника.

Кроме того, в пригороде Волновахи, вблизи железнодорожной больницы, подавлен коптер типа «Баба Яга», управляемый Starlink.

«Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

Накануне сообщалось, что российский FPV-дрон тараном сбил в небе ударный гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оператор беспилотного летательного аппарата Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), оценив обстановку, набрал нужную высоту, зашел на удобную траекторию и протаранил дрон противника. Гексакоптер «Баба Яга» взорвался в воздухе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».