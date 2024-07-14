США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой. Об этом 14 июля сообщило «РИА Новости».

1,5 л воды в США стоят $2,19, что является одной из самых высоких цен в мире. При этом первой страной в списке является Монако, там 1 л воды обойдется жителю в $5,8.

В рейтинг также попали Антигуа и Барбуда, где цена за 1,5 л воды составила $2,59, ЦАР ($2,49), Барбадос ($2,48) и Багамы с ценой в $2,41.

Россия заняла 15-е место.

Ранее, 10 июля, аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили, что в России за год на 21,8% выросли продажи воды. Также там отметили, что наиболее популярной у россиян остается негазированная питьевая вода. Ее доля в продажах составила 59,4% от общего объема продаж.