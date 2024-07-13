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Традиционный турнир косарей состоялся на Урале

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Традиционный турнир косарей состоялся на Урале, на родине этого инструмента — в старинном поселке Арти. Об этом 13 июля с места событий передает корреспондент «Известий».

Возможности «скрестить косы» энтузиасты ждали пять лет. Шесть десятков косарей на глазах тысяч зрителей превратили поле в ровный газон — вручную и на скорость, отметил журналист Кирилл Солодков.

В уникальном уральском турнире острая борьба: 100 м нужно не пробежать, а скосить. Для победы предстоит выкосить участок быстрее всех, чтобы остаток стеблей не превышал 5 см.

География участников обширная — от Архангельска до Кемерово.

«Сообщество косарей — это такой народ, что они всё время ищут, как посоревноваться, как обменяться опытом, и я обратил внимание на такую вещь, что все косари — они все классные», — поделился главный судья турнира косарей Александр Шатохин.

За победу борются как мужчины, так и женщины. Участницу Елену Соболеву из Санкт-Петербурга косьбе научил отец, и начиная с восьми лет в июле она на сенокосе.

«С этим умением уже не расстаться, оно приносит и эмоциональную радость: голова очищается от всех мыслей, задействуются все мышцы», — рассказала она.

В свою очередь, победительница турнира косарей Расима Исмагилова отметила, что ее отец учил косьбе с 11 лет.

Как заметил житель поселка Арти Анатолий Чебыкин, требуемые навыки и сноровка взращиваются годами. Работа с косой в чем-то даже напоминает танец.

«Надо косарю и держать, собственно говоря, темп, держать дыхание, носочек чуть-чуть надо поднимать, пяточку чуть-чуть надо прижимать, и прокосево проходить, чтобы после тебя ничего не оставалось», — подчеркнул он.

Юных участников на турнире не так много. Однако есть надежда на поколение экопотребителей. В угоду им некоторые фермеры уже возвращаются к дереву и жести.

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