Инвалида пересадили из «бизнеса» в «эконом» на борту «Уральских авиалиний»
Мужчину без ноги и его супругу пересадили из бизнес-класса в эконом на борту самолета компании «Уральские авиалинии». Об этом в субботу, 13 июля, со ссылкой на супругов сообщил портал E1.
Самолет вылетел из Москвы в Екатеринбург рейсом U-6269 днем в субботу. Как пояснила жена пассажира, она купила билеты в бизнес-класс для того, чтобы супругу было удобнее добираться до уборной.
Когда пара заняла места, работники авиакомпании подошли к ним и попросили пересесть на места в экономклассе. Места, на которых сидели супруги, по их словам, были свободны.
При этом, по данным «Уральских авиалиний», изначально Михаил и Анна купили билеты в экономкласс. В связи со сбоем в системе регистрации они смогли получить места в бизнес-классе. В ходе регистрации ошибку выявили и места аннулировали.
«У пассажиров изначально были приобретены билеты экономического класса. В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе», — отметила пресс-секретарь компании Вера Гасникова в беседе с «Известиями».
По факту инцидента Уральская транспортная прокуратура начала проверку о необоснованном отказе в размещении пассажиров на местах в бизнес-классе.
Ранее, 19 мая, Уральская транспортная прокуратура начала проверку после появления в СМИ публикации о том, что самолет наехал на технического работника в аэропорту Кольцово.