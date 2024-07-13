На Белоярской АЭС впервые загрузили топливо с добавлением минорных актинидов

«Росатом» начал промышленное применение нового ядерного топлива. Пока эксплуатация разработки носит опытный характер, сообщает телеканал «Известия». На Белоярской АЭС впервые загрузили тепловыделяющие сборки с так называемым МОКС-топливом. На станции установлен реактор на быстрых нейтронах БН-800. Три экспериментальные сборки будут тестировать в течение 1,5 года. Следующая проверка подтвердит утилизацию минорных актинидов. Особо опасные элементы образуются в урановом ядерном топливе. Ликвидация минорных актинидов — преимущество «быстрых» реакторов. Разработка «Росатома» позволяет снизить объемы радиоактивных отходов от всей инфраструктуры ядерного топливного цикла эксплуатации АЭС. При этом период захоронения опасных элементов сократят в 2,3 тыс. раз. Изготовленное МОКС-топливо не имеет аналогов в мире. Россия — единственная страна, где создается целая энергетическая система IV поколения, основанная на пристанционном замкнутом ядерном цикле. Отходы одного типа реакторов становятся топливом для другого. На Белоярской АЭС отрабатываются элементы технологии будущего. На станции проектируют «быстрый» реактор большой мощности.

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