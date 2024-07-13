Республике Алтай вернут артефакты «принцессы Укока»

На Алтай вернут артефакты, которые обнаружили при раскопках в 1993 году. Речь идет о захоронении «принцессы Укока» у границы с Монголией, сообщает телеканал «Известия». Возраст находки оценивается более чем в 2,5 тыс. лет. Открытие считается одним из самых важных в археологии последнего времени. Мумия женщины находится в Национальном музее Алтая. При этом важные артефакты, а именно детали костюма, хранятся в институте археологии и этнографии в Новосибирске. Находки вернут на алтайскую землю при поддержке министра науки РФ.

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