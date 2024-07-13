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На Троекуровском кладбище прошло прощание с другом Высоцкого Тумановым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Троекуровском кладбище в Москве 13 июля прошло прощание с золотопромышленником, другом Владимира Высоцкого Вадимом Тумановым, скончавшимся на 97-м году жизни 10 июля.

Друзья и близкие Туманова произнесли теплые слова в память о покойном.

Туманов родился в 1927 году. В 1948 году он был осужден по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации». В местах заключения Туманов провел восемь лет, несколько раз за это время он пытался сбежать. Его освободили в 1956 году, признав невиновным.

Биография промышленника легла в основу книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча». Высоцкий также посвятил Туманову песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…».

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