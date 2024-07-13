Реклама
Прямой эфир
Мир
В ОДКБ согласовали корректировку бюджета из-за заморозки Арменией части взноса
Армия
За ночь средства ПВО РФ уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России
Мир
Постпред России при ОДКБ рассказал о безуспешных попытках начать диалог с НАТО
Мир
Байден признал свои ошибки и отказался от снятия кандидатуры на выборах
Мир
В генштабе Чехии связали исход конфликта на Украине с поведением РФ в Европе
Мир
Глава МИД Литвы заявил об отсутствии прорыва по результатам саммита НАТО
Общество
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Происшествия
В Башкирии спасатели МЧС эвакуировали детей из лагеря из-за наводнения
Интернет и технологии
СМИ сообщили о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом
Мир
Туристический автобус попал в ДТП в турецкой провинции Мугла
Авто
Эксперт назвал способы сэкономить летом на бензине
Мир
Избранный президент Ирана пообещал придерживаться баланса во внешней политике
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Подмосковье
Армия
Российские специалисты научились определять модификации ракет Storm Shadow
Мир
Маск рассказал о предложении Еврокомиссии ввести в X тайную цензуру
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Минеральных Водах
Общество
Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидировали

Церемония прощания с Вадимом Тумановым

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024