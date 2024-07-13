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В Башкирии спасатели МЧС эвакуировали детей из лагеря из-за наводнения

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Фото: МЧС РФ
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В Башкирии спасатели эвакуировали детей из оздоровительного лагеря «Мурадым» в Кугарчинском районе из-за подъема уровня воды в реке Большой Ик. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС в Telegram.

Эвакуация началась в 09:30 по местному времени (07:30 мск). К 10:15 мск все работы были завершены, всего спасатели совершили 20 рейсов.

В ночь на субботу в лагере дежурили сотрудники МЧС и Госкомитета Башкирии по ЧС. Уточняется, что в лагере ночью находились 44 человека, среди них 31 ребенок, остальные 49 были вывезены ранее. По данным спасателей, родители были оповещены и поддерживали связь с детьми.

Еды и воды было достаточно, в МЧС даже отметили хорошее настроение ребят — вечером они устроили дискотеку. Сейчас дети переданы родителям, пострадавших нет.

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В горных и южных районах Башкирии на реках в пятницу и субботу ожидаются подъемы уровней воды и увеличение притока к гидротехническим сооружениям. В регионе бушует непогода — МЧС предупреждает о ливнях, грозах и шквалистом ветре до 22 м/c.

Ранее, 22 июня, в международном аэропорту Уфы сообщили о том, что воздушную гавань затопило из-за сильного ливня. Несмотря на случившееся, он продолжал работу в штатном режиме.

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