Туристический автобус попал в ДТП в турецкой провинции Мугла

Автобус с туристами попал в ДТП в районе Ула в турецкой провинции Мугла. Об этом 13 июля сообщил телеканал TRT Haber.

Предположительно из-за отказа тормозов, автобус врезался в автомобиль на обочине дороги, а затем в каменный забор рядом стоящего дома.

По данным СМИ, пострадали «множество людей», им была оказана медицинская помощь. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, добавили журналисты. На месте ЧП продолжают работу оперативные службы.

Откуда именно были туристы, не сообщается.

Ранее, 3 июля, в Турции произошла подобная авария. Автобус двигался из Аланьи в аэропорт Антальи, но на въезде на перекресток в городе Манавгат на скорости въехал в бетонный столб. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

По уточненной информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в автобусе в момент ДТП находились 25 туристов, среди которых 18 россиян. Еще семь туристов прибыли в Турцию из Белоруссии.

Один из участников аварии в беседе с «Известиями» рассказал подробности произошедшего. В ДТП, кроме мужчины, пострадали члены его семьи.