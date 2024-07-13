Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Минеральных Водах

Пассажирский самолет, вылетевший из Нижневартовска, готовится к аварийной посадке в аэропорту Минеральных Вод. Об этом 13 июля сообщил источник «Известий».

Предварительно, причиной произошедшего является отказ генератора. На борту находятся 103 пассажира.

Позднее стало известно, что самолет совершил успешную посадку в 10:24 мск. Согласно данным портала Flightradar, рейс выполнялся авиакомпанией «Азимут».

Ранее, 2 июля, источник «Известий» сообщил, что самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. По словам собеседника издания, судно совершало рейс из Самары. Посадка произошла штатно.