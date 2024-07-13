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ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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В городе Авдеевке был обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, которые были оставлены при отступлении солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июля сообщает управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате осмотра схрона был обнаружен один гранатомет Socrat шведского производства, один гранатомет M72A6 американского производства, а также 29 выстрелов ПГ-9.

Как отметили в ведомстве, сотрудники УФСБ России по ДНР продолжают работу по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.

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До этого, 5 июля, сотрудники управления ФСБ России по ДНР обнаружили в Володарском районе заготовленный украинскими диверсионными группами заминированный схрон с восемью ручными гранатами, 11 запалами к гранатам, одной тротиловой шашкой, 300 патронами к стрелковому оружию, а также гранатометом РПГ-7.

В конце июня сотрудники ФСБ нашли схрон со взрывчаткой в одном из пригородов Мариуполя. В частности, было обнаружено шесть кумулятивных снарядов, девять ручных гранат, 11 мин МОН-50 и 11 гранатометных выстрелов, а также 18 кг пластида и комплектующие для создания взрывчатки.

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