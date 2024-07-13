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Еврокомиссия не намерена обсуждать с Орбаном итоги визитов в РФ и Китай
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Глава МВД Финляндии назвала условие для открытия границы с Россией
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Эрдоган заявил об отсутствии у Запада приемлемого результата по Украине
Общество
В Росавиации сообщили, что разбившийся SSJ-100 летел по утвержденному плану
Общество
Синоптики пообещали москвичам жару до +31 и кратковременные дожди 13 июля
Мир
Guardian сообщила о посещении Зеленским Великобритании после саммита НАТО
Происшествия
Обломки рухнувшего SSJ-100 раскидало на площади примерно 1 тыс. кв. м
Мир
Избранный президент Ирана Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником
Мир
Ермак допустил снятие НАТО ограничений на удары вглубь России
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NYT узнала о заморозке спонсорами демократов $90 млн из-за Байдена
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Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским о зерновом коридоре
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КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне
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Кеннеди-младший заявил о возможности начала ядерной войны из-за действий США
Наука и техника
SpaceX не смогла вывести на орбиту спутники Starlink из-за сбоя
Общество
Псковские власти заявили о подготовке ПВР для депортированных из Латвии россиян
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Медведев объяснил свои крики в адрес судьи в полуфинале Уимблдона-2024
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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

Ка-52

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