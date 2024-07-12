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Мировой госдолг превысил $100 трлн

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Мировой консолидированный госдолг по итогам прошлого года превысил $100 трлн. Показатель учитывает задолженность центрального правительства, регионов и муниципалитетов, передает телеканал «Известия». Так, согласно информации Всемирного банка и Международного валютного фонда, самый большой госдолг у США. Он составляет $37,5 трлн. Это 35,6% мировой экономики. На втором месте — Китай. Его задолженность равна $14,9 трлн. Показатель составляет 14,1% глобального ВВП. На третьей позиции оказалась Япония с $10,6 трлн или 10,1% мировой экономики. У восьми стран размер госдолга превысил 1% от глобального ВВП. В список вошли Великобритания, Франция, Италия, Индия, Германия, Канада, Бразилия и Испания. В 2023 году консолидированный госдолг России уменьшился на 12%. Показатель составил $321,3 млрд. Это 0,3% мировой экономики.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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