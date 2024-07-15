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За чем следить инвестору на этой неделе

И как рынок отреагирует на падение индекса Мосбиржи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Стоимость акций может просесть на этой неделе на фоне укрепления рубля и повышения ставок на долговом рынке, считают аналитики ФГ «Финам». Закрытие индекса Мосбиржи на прошлой неделе ниже 3000 пунктов — нехороший сигнал, но в теории он может опуститься еще ниже.

Понедельник, 15 июля, — последний день для покупки акций розничной сети «Магнит» и телекоммуникационной компании МТС с дивидендами, сообщили аналитики ФГ «Финам».

Во вторник сеть розничных магазинов X5 Group поделится операционными результатами за II квартал 2024 года, рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Это может поддержать их акции. Помимо того, 16 июля — последний день для покупки бумаг IT-компании АФК «Система» с дивидендами.

В среду будет последний день перед закрытием реестра акционеров «Сургутнефтегаза» и «Транснефти» с правом на получение дивидендов, уточнили в «Финам».

Четверг станет последним днем, когда инвесторы смогут купить акции «Совкомфлота» с дивидендами, добавила аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина.

Доходности облигаций будут расти из-за ожидания повышения ключевой, ведь инфляционное давление в июне усилилось, уточнили в «Цифра брокер». Однако на долговом рынке сохранится волатильность вплоть до заседания ЦБ по ставке 26 июня.

На этой неделе рубль будет торговаться в диапазоне 87,5–89 за доллар, 93,8–96,5 за евро и 11,9–12,1 за юань, считают в «Финам». Индекс Мосбиржи может колебаться в пределах от 2960 до 3040 пунктов, заключили в «Цифра брокер».

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