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Жителю Забайкалья вынесли приговор за похищение бывшей супруги

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Суд в Забайкальском крае вынес приговор жителю Могойтуйского района, который похитил и удерживал против воли бывшую супругу. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Похищение произошло 1 февраля 2024 года. Установлено, что 49-летний мужчина во время выяснения отношений со своей бывшей супругой решил похитить ее. Как пишет ИА ChitaMedia, применив насилие, мужчина затащил женщину в машину и увез в дом своих родственников.

В течение дня он удерживал бывшую жену в доме, но той удалось отправить сообщение знакомой, рассказав, где она находится.

«Своими умышленными действиями похитил, то есть незаконно захватил, удерживал, перемещал и лишал ее свободы, в результате нарушил гарантированные ст. 22, ч. 1 ст. 27 Конституции РФ право на свободу и личную неприкосновенность, на свободное передвижение и выбор места пребывания. Причинил физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения», — говорится в сообщении районного суда.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и приговорен к полутора годам лишения свободы условно с последующим испытательным сроком 1 год.

В конце прошлого года похожий инцидент произошел в Якутии. 38-летний мужчина похитил свою бывшую гражданскую супругу и удерживал ее в течение двух недель. В один из дней потерпевшей удалось написать с телефона заснувшего похитителя сестре, которая и обратилась в полицию.

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