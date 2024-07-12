Совершенное 20 лет назад убийство девушки раскрыли в Красноярском крае
В Красноярском крае раскрыли убийство девушки, совершенное 21 год назад в Эвенкийском районе. Об этом СУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия сообщает в пятницу, 12 июля.
В июле 2003 года в полицию о безвестном исчезновении своей 17-летней дочери сообщила жительница поселка Тура. Было возбуждено уголовное дело, однако установить местонахождение девушки и причастное к ее исчезновению лицо не удалось.
В 2024 году материалы дела изучили повторно. Сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили новых свидетелей, что и позволило установить причастность к убийству жителя того же поселка, который на момент совершения преступления проживал по соседству с девушкой.
Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что в ту ночь встретил соседку в кафе и предложил прокатиться. Молодые люди выехал за пределы Туры в лес, выпили, но затем между ними произошел конфликт. Девушка вышла из машины и направилась в сторону поселка, а молодой человек поехал за ней на авто. По его словам, он нечаянно наехал на девушку, испугался уголовной ответственности и задушил ее руками. После этого он спрятал тело убитой в лесу, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Мужчина обвиняется по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления». Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
В мае сообщалось, что в Сочи перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных почти 25 лет назад. Он из ревности к едва знакомой девушке убил другого мужчину, после чего напал на саму девушку.