Собянин побывал в инженерном центре автономного транспорта
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил инженерный центр автономного транспорта «Яндекса», где создают и испытывают беспилотные автомобили и роботов-доставщиков.
Площадку градоначальник осмотрел вместе с советником по корпоративному развитию компании Алексеем Кудриным.
В своем Telegram Собянин отметил, что город реализует совместно с «Яндексом» ряд передовых проектов. «Это развитие беспилотного транспорта, цифровые сервисы в образовании, культуре и других областях, которые частично определяют будущее столицы», — написал он.
Во время посещения компании обсуждались цифровые проекты «Яндекса» и планы дальнейшего сотрудничества, добавил мэр. Он также напомнил, что город оказывает компании поддержку в вопросах тестирования беспилотных автомобилей в условиях мегаполиса. На сегодня эти машины преодолели 25 млн км (более 16 млн км из них — по дорогам столицы). На улицах города можно также увидеть роботов-доставщиков, услугами которых уже пользуются больше 200 магазинов и ресторанных сетей. Кроме того, прошлым летом в Ясеневе появилось роботакси — за три месяца эксперимента машины совершили больше 1,7 тыс. поездок по району.