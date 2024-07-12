В города на севере Мексики из-за ливней проникло свыше 200 крокодилов

Не менее 200 крокодилов оказались в городских районах Тамаулипаса (штат Мексики) из-за проливных дождей, вызванных ураганом «Берил» и тропическим штормом «Альберто». Об этом 12 июля сообщает агентство Associated Press.

По словам мексиканских властей, из-за сильных дождей уровень воды в прибрежных лагунах поднялся. Это заставило животных поползли в города.

Уточняется, что проблема с присутствием крокодилов в городах может продолжаться некоторое время. «Крокодилы будут появляться по мере снижения уровня воды на затопленных улицах и в дренажных каналах, и количество обнаружений [животных], безусловно, возрастет», — заявили в мексиканском управлении по охране окружающей среды.

В социальных сетях уже появилось несколько видео со связанными крокодилами, которые являются охраняемым видом в Мексике. Их нападения редки, но происходят время от времени.

Ранее, 24 апреля, в США аллигатор случайно заполз на военную базу, заблокировав шасси самолета-заправщика Boeing KC-135. Агрессии к людям хищник не проявлял, уточнила «Газета.Ru». Были вызваны сотрудники комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды. Они поймали крокодила, а затем выпустили его в близлежащую реку Хиллсборо.