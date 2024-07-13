14 июля — День рыбака: история и традиции праздника, как поздравить

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечают День рыбака. Праздник на протяжении многих лет справляют представители рыбного промысла и рыбаки-любители. В 2024 году праздничная дата выпадает на 14 июля. «Известия» собрали интересные факты о торжестве и традициях его празднования.

День рыбака в 2024 году — история праздника

Инициаторами Дня рыбака выступили рыболовы Мурманской области, где рыбный промысел является одним из основных в регионе. Впервые праздничные мероприятия состоялись в 1964 году в середине лета, так как в это время заканчивается нерест рыб и открывается рыболовный сезон.

Позднее было предложено утвердить праздник на всесоюзном уровне. Уже на следующий год торжества прошли по всей стране. Эта традиция продолжается и в наши дни.

День рыбака в 2024 году — как отмечают

К Дню рыбака каждый год приурочено множество мероприятий. С особым размахом праздник отмечают жители морских и речных городов. Так, в Мурманске 14 июля пройдет большой концерт с выступлением рок-групп и заполярных коллективов. В этот же день в центре города состоятся народные гуляния и начнет работу ярмарка «Наша Рыба».

В Астрахани, еще одном рыбном регионе России, организуют «Фестиваль ухи». На специальной площадке на набережной Волги пройдет мастер-класс под руководством шеф-повара. Отведать приготовленную уху сможет каждый желающий. Вечером перед жителями выступит группа «Дюна» во главе с ее основателем Виктором Рыбиным.

Во Владивостоке гостей ждут гастрономическая улица, мастер-классы по приготовлению блюд из горбуши и минтая, мини-рынок морепродуктов, выступление оркестра Морского университета и соревнования от Федерации рыболовного спорта Приморского края «Открытое море».

Поскольку к главному рыбацкому празднику снимается нерестовый запрет на некоторые виды рыб, то многие рыбаки традиционно проведут День рыбака на водоеме с удочками.

День рыбака в 2024 году — как поздравить

В этот день поздравления принимают все, кто соединил свою жизнь с рыболовством. Это не только мастера рыбного дела, но и сотрудники рыбинспекций, рыбоводных предприятий, пограничники, отвечающие за охрану водных биоресурсов, ученые-ихтиологи, преподаватели профильных учебных заведений, а также те, для кого рыбалка — спорт или хобби.

Лучшим подарком для любителей рыбалки станут походные наборы и рыболовные снасти, которые продаются в специализированных магазинах. А пожелать, по традиции, можно то, что обычно сами желают друг другу рыбаки: хорошей погоды и отличного клева.

Ранее «Известия» рассказали о традициях празднования Всемирного дня рыболовства.