Накопления следуют

За полгода действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) россияне заключили по ней свыше 600 тыс. договоров, что говорит о росте интереса к вложениям вдолгую.

Сейчас программа предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан — до 36 тыс. рублей в год в течение первых трех лет после вступления в нее. Закон о продлении софинансирования с трех до десяти лет уже одобрил Совет Федерации. Также гарантирован специальный налоговый вычет — до 52 тыс. (при НДФЛ 13%) и до 60 тыс. (при НДФЛ 15%) ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.

Однако успех ПДС во многом зависит от законодательных инициатив, в частности от изменений в Налоговом кодексе. Согласно поправкам в фискальную систему, которые уже одобрил Совфед, с 2025 года россияне смогут возвращать до 22% от взносов, то есть до 88 тыс. ежегодно. Сумма будет зависеть от ставки, которая применяется к доходу человека. Так, например, при доходах от 200 тыс. до 416 тыс. в месяц гражданин сможет вернуть 15%, которые платил в качестве повышенного НДФЛ. А при заработке от 416 тыс. до 1,7 млн в месяц — уже 18% и так далее.

Но это не единственная льгота. Участники ПДС в большинстве случаев также освобождаются от налога на инвестиционный доход при выплатах из программы (если они не больше 30 млн рублей за всё время участия в программе). Это важно при длительном инвестировании, когда сумма инвестиционного дохода может превышать размер первоначальных взносов.

Скоро также планируют упростить получение налогового вычета. В ближайшее время будет реализован автоматический обмен информацией с ФНС. Это означает, что участникам программы не нужно будет подавать налоговую декларацию — вычет начнет применяться автоматически.

Работа по улучшению программы продолжается. Сейчас мы обсуждаем с Министерством финансов и другими заинтересованными сторонами новые изменения в законодательстве.

Одно из предложений касается налоговых льгот для работодателей, которые софинансируют взносы сотрудников в ПДС. Это будет стимулировать участие бизнеса в программе, а компании смогут поддерживать персонал, например, в накоплении на пенсию. Когда такие изменения примут, работодатели смогут учитывать софинансирование в составе расходов предприятия, благодаря чему уменьшается налоговая база по налогу на прибыль. Кроме того, за доплаты к ПДС сотрудников компаниям не придется платить страховые социальные взносы.

Также мы хотим обсудить с Минфином возможность увеличить лимит налогового вычета до 1 млн в год. Нынешний лимит в 400 тыс. был установлен около 10 лет назад и с тех пор не индексировался. Сейчас он распространяется на три продукта: ПДС, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и договоры негосударственного пенсионного обеспечения. Увеличение лимита позволит гражданам более гибко планировать долгосрочные вложения.

Успех ПДС зависит также от уровня финансовой грамотности и доверия к инструментам. Одна из задач — преодолеть консерватизм и сомнения, которые часто связаны с низким уровнем финансовой грамотности. Многие используют исключительно депозиты для долгосрочных сбережений. Хотя вклад может казаться более понятным и безопасным инструментом, он не защищает сбережения от инфляции в долгосрочной перспективе и не предоставляет налоговых преимуществ.

Нужно развенчать опасения, связанные с событиями 1991 года. Важно объяснять, что современные инструменты обеспечены надежными гарантиями. Например, средства в ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) с лимитом 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем по депозитам. А деньги переведенных пенсионных накоплений и софинансирования и заработанный по ним инвестиционный доход имеют отдельную защиту.

С введением новых налоговых льгот и планируемыми изменениями в законодательстве популярность ПДС будет расти. При этом ключ к успеху программы — не только ее экономическая привлекательность, но и уровень информированности граждан.

ПДС — это не просто еще один финансовый инструмент. Это важный шаг в формировании культуры долгосрочных сбережений в России. Благодаря программе больше людей начнут задумываться о будущем и предпринимать конкретные шаги для обеспечения достойного уровня жизни.

Автор — генеральный директор СберНПФ

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