Для иностранных участников ВЭФ вводится безвизовый режим с 31 августа по 8 сентября
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- Для иностранных участников ВЭФ вводится безвизовый режим с 31 августа по 8 сентября
Иностранные граждане смогут посетить Россию для участия в Восточном экономическом форуме-2024 без оформления визы с 31 августа по 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Норма, позволяющая иностранным участникам ВЭФ пребывать в России без визы, была введена Указом gрезидента России от 29 июня 2015 года «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума». Ежегодно начиная с 2016 год, правительство России устанавливает сроки безвизового пребывания для участников Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.