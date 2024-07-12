Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП на Чуйском тракте. Этот факт в пятницу, 12 июля, подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«В числе погибших — заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки», — приводит сообщение ТАСС.

Всего в результате аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок, погибли два человека, уточнили в краевом правительстве. На месте происшествия работали две бригады скорой медицинской помощи.

Ранее в этот день в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю сообщили, что на 218-м км Чуйского тракта около 14:10 (10:40 мск) столкнулись автомобили Toyota Camry и Lada Largus. Предварительной причиной ведомство назвало выезд водителя Toyota на встречную полосу.

В результате ДТП погибли два человека — водитель отечественного авто и пассажир иномарки, мужчина 1960 года рождения. Еще трое пострадавших были госпитализированы, указали тогда в ведомстве. В их числе водитель иномарки и два пассажира Lada — женщина 1994 года рождения и ребенок 2021 года рождения.

Владимир Локтюшов родился 20 апреля 1960 года в Брянске. Окончил Брянский политехнический техникум, Брянский институт транспортного машиностроения и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В разные годы был старшим техником связи в Брянском авиаспортклубе, затем инженером-конструктором различных категорий и руководителем на заводе «Трансмаш» в Барнауле.

В 2002 году был назначен заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по промышленности, в 2006-м — заместителем начальника управления региона по промышленности и энергетике. С 1 января 2017 года распоряжением губернатора Алтайского края занял пост начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике.

Локтюшов награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде». У него осталось трое детей.