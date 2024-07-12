Эксперт рассказала о причинах сокращения объема наличных у россиян

CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлия Хандошко 12 июля рассказала «Известиям» о причинах сокращения объема наличных денег у россиян.

Ранее в этот день РБК писало, что за январь – июнь объем наличных на руках у россиян сократился почти на 600 млрд рублей. Такого резкого возврата денег в банковскую систему не наблюдалось с 2015 года.

«Во-первых, объем наличных денег сокращается, потому что меняется структура того, как люди обращаются с деньгами. Повсеместное проникновение банковских приложений, оплаты QR-кодами, переводов и прочих банковских сервисов сказывается на том, что наличные становятся менее интересными. Во-вторых, безусловно, высокие ставки также играют свою роль в этой истории, потому что депозиты всё больше начинают привлекать население. В-третьих, мы стали свидетелями целенаправленной политики со стороны Банка России, который пытается «подсушить» денежную массу, чтобы снизить темп инфляции. На этом фоне и первая, и вторая причина — это частично результат и действий ЦБ», — сказала Хандошко.

В-четвертых, пандемия коронавируса, спецоперация по защите Донбасса и прочие события показали, что банковская система России довольно твердо стоит на ногах, отметила специалист.

«Хорошая новость заключается в том, что доверие к российской банковской системе и к основным системообразующим банкам сейчас находится на очень высоком уровне, и это очень позитивная тенденция. В связи с этим, думаю, что и тренд на уменьшение доли наличных сохранится, особенно учитывая скорое появление цифрового рубля», — заключила она.

19 июня из данных социологического исследования Банка России стало известно, что большинство россиян, делая покупки, предпочитает безналичный способ оплаты и чаще всего применяет для этого банковскую карту (75%). Чаще всего люди расплачиваются банковской картой (75%), на втором месте по популярности — мобильные переводы и онлайн-банки (48%), на третьем — Система быстрых платежей (28%).