Умерла советская актриса Любовь Стриженова
Советская актриса Любовь Стриженова умерла в пятницу, 12 июля, на 84-м году жизни в Свято-Троицком монастыре в городе Алатырь, Чувашской Республики.
«На 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин.
Стриженова является заслуженной артисткой РСФСР, а также народной артисткой РФ. Она работала во МХАТ и на Всесоюзном радио. Там актриса вела передачу «Взрослым о детях».
Народная артистка России скончалась от инсульта. Как сообщает «РИА Новости», с 2008 года актриса жила в женском подворье преподобного Вассиана при Свято-Троицком мужском монастыре. Монашеский постриг она приняла с именем Иудифь.
Отпевание состоится 14 июля. Стриженову похоронят на кладбище около Свято-Троицкого монастыря.