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В Краснодарском крае трех туристок унесло в открытое море на сапбордах
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В Краснодарском крае трех туристок унесло в открытое море на сапбордах

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Фото: t.me/urpso_mchs
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В Туапсинском районе Краснодарского края спасатели ведут поиски туристок, которые пропали во время плавания с сапбордами в море. Об этом сообщает в пятницу, 12 июля, администрация МО по региону в соцсети «ВКонтакте».

В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о произошедшем накануне вечером. В районе пляжа, расположенного в коттеджном поселке Сосновый Берег Туапсинского района, в море унесло три сапборда с тремя туристами.

«На место сразу выехали спасатели. Как удалось установить в ходе разговора с очевидцами, одна девушка на сапе, смогла вернуться на берег, две других нет», — говорится в публикации.

Вечером в 400 м от берега была обнаружена еще одна туристка из Краснодара. Ее доставили на берег. От медицинской помощи девушка отказалась.

В настоящее время идут поиски третьей туристки. В спасательных работах задействованы 40 человек, а также пять катеров и гидроциклы. Девушка была одета в желто-белый раздельный купальник. Она имеет худощавое телосложение, каштановые волосы, на зубах брекеты.

Также решается вопрос о начале поисковых работ с воздуха.

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Также в этот день сообщалось, что водолазы ведут поиски мужчины, пропавшего во время купания в Башкирии. По данным ведомства, 23-летний мужчина исчез на озере Калкан Учалинского района.

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