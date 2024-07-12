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Матвиенко заявила о рисках полномасштабных торговых войн из-за политики Запада

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Продвигаемая западными странами ускоренная декарбонизация, а также попытки подчинить мировую торговлю целям собственной зеленой повестки могут перерасти в крупномасштабные торговые войны. Об этом в пятницу, 12 июля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии пленарного заседания Х Парламентского форума БРИКС.

«Продвигаемая напролом коллективным Западом ускоренная декарбонизация, попытки подчинить мировую торговлю исключительно целям собственной зеленой повестки в любой момент могут перерасти в крупномасштабные торговые войны с непредсказуемыми результатами», — сказала она.

Как отметила председатель Совета Федерации, парламентарии БРИКС выступают против фрагментации многосторонней торговой системы, считают необходимым сохранить ее открытость, транспарентность, обеспечить инклюзивность всех переговорных процессов. Матвиенко обратила внимание на то, что ограничительные меры Запада провоцируют противоречия между государствами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли.

«Традиционный открытый диалог уступает место многочисленным «групповым инициативам», зачастую в закрытых форматах «клубов единомышленников», что несет риски эрозии всей системы международных торговых правил», — продолжила спикер.

По ее словам, санкции негативно влияют на глобальные цепочки поставок, инвестиционные, финансовые, торгово-логистические связи, коллективные усилия по обеспечению развития.

Второй фронт: торговая война грозит ЕС и Китаю
В Брюсселе могут последовать примеру США, где недавно ввели пошлины против китайских товаров до 100%

Ранее, 11 июля, сообщалось, что Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили. По данным журнала The Economist, речь может идти о «карательном» механизме международных госзакупок. Он подразумевает блокировку доступа Китая к государственным тендерам по всей Европе в случае «неповиновения».

Евросоюз с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. Такой шаг был принят из-за субсидирования производства в КНР. Размер пошлин для автопроизводителей составит от 17,4 до 37,6% от стоимости их продукции.

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