Чад ведет работу по отмене виз для россиян
Чад работает над введением безвизового режима для граждан РФ, сообщил 12 июля посол африканского государства в РФ Адам Бешир Махамуд.
Он не исключил в беседе с ТАСС, что отмена виз для россиян, следующих в Чад, может произойти до конца 2024 года. Также посол уточнил, что сначала решение вступит в силу для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а затем — для владельцев обычных паспортов.
Ранее, 21 июня, директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов рассказал, что Россия обсуждает введение взаимных разрешений на безвизовый въезд граждан с девятью государствами.