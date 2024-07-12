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В Крыму задержали передававшего данные о ВС РФ агента украинских спецслужб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Крыму задержали агента украинских спецслужб, который передавал сведения о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказали в УФСБ России по республике и городу Севастополю.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с ГУР МОУ (Главным управлением разведки министерства обороны Украины. — Ред.)», — уточнили в ведомстве.

По заданию куратора мужчина передавал данные о местах дислокации российской армии в Крыму. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы», — уточнили в УФСБ.

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Ранее, 28 июня, сообщалось, что Верховный Суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил гражданку Украины за шпионаж к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 68-летняя Лилия Хрустовская с сентября 2022 года собирала информацию о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих. Данные она передавала украинским спецслужбам через мессенджеры.

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