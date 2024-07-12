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Байден допустил очередное оскорбительное высказывание в адрес Путина 

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Джо Байден в четверг, 11 июля, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, допустил очередное оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина.

«Самые глубокие и старые страхи Европы проснулись. Потому что вновь кровожадный безумец пошел маршем», — приводит слова Байдена Anadolu.

Также президент США заявил, что во время встреч со своими союзниками по НАТО в Вашингтоне он ясно дал понять, что «не будет склоняться перед Путиным».

Ранее, 26 марта, Байден также позволил себе оскорбительно высказаться в отношении российского лидера Владимира Путина, назвав его мясником. Американский президент в ходе выступления в штате Северная Каролина рассуждал о возможности привлечения дополнительных средств при помощи увеличения налогов для миллиардеров в США.

До этого, 15 марта, лидер США в ходе публичного выступления назвал российского президента бандитом. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» указала на нехватку лекарств в Белом доме, вследствие чего Байден продолжает грубо высказываться в адрес Владимира Путина.

Слова американского лидера тогда же прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на то, что США вряд ли могут испытывать гордость за очередную словесную выходку Байдена в сторону Путина.

Ранее, 21 февраля, Байден во время сбора средств на предвыборную кампанию в Сан-Франциско оскорбил Путина. Новые ругательства Байден позволил себе, рассуждая на тему ядерного конфликта. При этом он отметил, что «экзистенциальной угрозой человечеству является климат».

В свою очередь, российский президент, комментируя высказывание Байдена в свой адрес, напомнил, что ему в ходе интервью задавали вопрос о том, какой президент США для России более предпочтителен. Тогда он ответил, что Россия будет работать с любым американским лидером, однако Байден всё же более удобен для российского руководства. По его словам, реакция Байдена подтверждает, что он был прав.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что для Байдена, который позволил себе новые оскорбления в адрес Путина, это позорно и стыдно. Он подчеркнул, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить президента России.

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