Гонка на устрашение

На саммите НАТО, который проходит сейчас в Вашингтоне, объявили о развертывании в 2026 году в Германии средств поражения большой дальности. В частности, они будут включать в себя ракеты SM-6 и Tomahawk, которые изначально предназначались для военно-морских операций, а также «разрабатываемое гиперзвуковое оружие».

Нюанс в том, что американцы не рассматривают его как дальнобойное оружие, они считают ДРСМД устаревшим еще при Клинтоне и хотят себя защитить от новых стран, у которых появились ракеты средней дальности. На самом же деле вооружение, которое привезут в Германию, будет иметь радиус действия от 500 км до 3000 км, а это укладывается в параметры ракет меньшей и средней дальности. То есть США не смогли бы их поставить в этот регион, если бы продолжал действовать договор, исключающий такое размещение, — ДРСМД.

Примечательно, что именно Вашингтон инициировал разрушение этого договора. В 2014 году президент Барак Обама обвинил Россию в нарушении ДРСМД. В США утверждали, что в 2008–2011 годах Москва якобы проводила испытания крылатой ракеты наземного базирования 9М729 на дальность более 500 км. Российские власти тогда заверяли, что радиус ее действия меньше этого показателя.

Уже в 2016-м в Женеве по инициативе США было созвано заседание специальной контрольной комиссии в рамках ДРСМД, однако озабоченность сторон снять не удалось. Спустя три года президент Дональд Трамп вывел Штаты из договора, ссылаясь на разработку всё той же 9М729.

Кремль неоднократно отвергал обвинения, а затем ввел мораторий на собственную разработку ракет, ранее запрещенных ДРСМД, — баллистических и крылатых наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км.

Развертывание ракет в Германии к 2026 году будет реализовано в рамках нового подразделения Межвидовой оперативной группы армии США, штаб-квартира которой находится под Франкфуртом. Остальные такие группы созданы во Флориде, на Гавайях, в Колорадо и в Северной Каролине.

В составе подразделений предусмотрены специалисты по разведке, военным кибер-операциям, РЭБ и операциям в космическом пространстве. Межвидовую оперативную группу, сформированную в ФРГ в 2021 году, можно считать воссозданием 56-го командования полевой артиллерии, действовавшей в Западной Германии в период холодной войны под началом командования армии США в Европе и Африке.

Вооружения, которые планируется разместить в Германии, скорее всего, будут включать в себя высокоточную ударную ракету (Precision Strike Missile/PrSM) компании Lockheed Martin (поражение цели в радиусе 500 км) и перспективное гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия (Long-Range Hypersonic Weapon/LRHW), предназначенное для поражения целей на расстоянии 2800 км. Также туда войдет огневая система средней дальности (Mid-Range Capability), известная как Typho, которая использует наземную установку для запуска существующих ракет SM-6 и Tomahawk компании Raytheon для поражения целей в диапазоне между 500 и 3000 км. Утверждается, что эти системы будут развертываться постепенно.

Белый дом при этом не скрывает, что основной целью подобного шага станет реализация концепции сдерживания на европейском континенте. То есть таким образом, заявляет Вашингтон, он пытается ответить на растущие обеспокоенности восточноевропейских стран.

Разумеется, эти действия вызывают логичную реакцию Москвы, поскольку Tomahawk не только способен достичь Москвы с территории Германии, но радиус действия этой ракеты простирается даже восточнее российской столицы. Политики разного уровня уже отреагировали и высказали свои опасения. В частности, большая часть из них говорит, что реализация подобных планов ведет к нарастанию конфронтации, напряженности и новой гонке вооружений.

Каким может быть ответ России на откровенно враждебные шаги США и Германии, пока говорить рано, но у Москвы есть пространство для маневра в этом отношении. И вряд ли подобный шаг Запада к эскалации сделает европейский континент более безопасным. Всё это может привести лишь к тому, что начавшееся в середине ХХ века противостояние НАТО и сначала СССР, а потом и России войдет в очередную фазу обострения, итог которого может оказаться сложно прогнозируемым.

Автор — военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов

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