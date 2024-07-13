14 июля — Летние Кузьминки: что это за праздник и как его отмечали в старину

Ежегодно 14 июля православные вспоминают святых братьев Косму и Дамиана, пострадавших за дар целительства. В народе праздник известен как Летние Кузьминки. Такое название появилось благодаря созвучию имен Косма и Кузьма и тому, что день памяти приходится на разгар лета. В 2024 году это воскресный день. «Известия» рассказывают, как отмечали праздник в старину и какие приметы с ним связаны.

Летние Кузьминки в 2024 году — история праздника

Косма и Дамиан (в русской традиции — Кузьма и Демьян) жили на рубеже III–IV веков в Малой Азии. Братья еще в детстве были отданы на обучение врачебной науке. Считается, что Господь наделил их даром исцеления и чудотворения, что привлекло к ним множество людей.

По преданию, одним из излечившихся был император-язычник Карин. В благодарность он отдал приказ не трогать братьев, несмотря на отказ приносить жертвы идолам. Косма и Дамиан смогли врачевать дальше, не опасаясь преследования. Однако их славе позавидовал старый врач-наставник. Под видом сбора лекарственных трав он заманил братьев в горы, где убил, а тела сбросил в реку.

Православная церковь чтит святых мучеников дважды в год: 14 июля и 14 ноября. На Руси июльский праздник прозвали Летними Кузьминками, а ноябрьский — Осенними Кузьминками. С каждым из них связано множество обычаев и суеверий.

Летние Кузьминки в 2024 году — обычаи и приметы

Утром верующим полагалось пойти в церковь, чтобы помолиться святым. Чаще всего к Косме и Дамиану обращаются при всевозможных недугах, о просвещении разума, а также о покровительстве семейного очага. Именно поэтому в старину Кузьмин день считался больше женским праздником.

В деревнях в это время устраивали так называемые бабьи посиделки. С утра полагалось сварить общую кашу, продукты для которой собирали вскладчину. Ею потчевали родственников, соседей, странников и нищих. Застолье сопровождалось задушевными беседами и песнями.

Но перед тем, как предаться отдыху, женщины много трудились. Летние Кузьминки отмечались в самый разгар сенокоса, поэтому работы в поле было много. По этому поводу говорили: «Кузьма и Демьян пришли — бабы на покос пошли». «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, нас на покос ведут».

Помимо уборки сена на Кузьму пололи грядки и начинали собирать первые корнеплоды. К этому времени обычно уже поспевали малина и крыжовник, из которых варили варенье. Считалось, что в праздник оно получается особенно полезным и вкусным. Незамужние девушки могли «приколоть» к себе понравившихся парней, слегка уколов их веточкой крыжовника.

Большое внимание уделяли погодным приметам. Так, если на деревьях желтела листва, это предвещало раннюю осень. Усиливается ветер — к дождю. Если кричат сороки, а пауки активно спускаются по паутинкам, — к теплым солнечным дням.

Летние Кузьминки в 2024 году — что можно и нельзя делать

Согласно традициям, в Летние Кузьминки нельзя жаловаться на судьбу. Особенно это касается женщин. Им возбраняется сетовать на мужей и близких. Среди других запретов — уборка, стирка и крупные приобретения. Также запрещается сквернословить и завидовать другим — иначе можно лишиться собственного благополучия.

Время полагается провести на воздухе, занимаясь работой в огороде или саду. По народным обычаям, допускаются застолья, посиделки и гадания на суженого.

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