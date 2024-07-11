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Главный турнир Московской областной федерации гольфа

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Приближается экватор сезона и основные спортивные турниры по гольфу в России — c 30 июля по 2 августа Московская областная федерация гольфа проведет свой главный турнир сезона на поле Agalarov Golf Club. Призовой фонд турнира составит 2,5 млн рублей.

Чтобы сразиться за титул чемпиона области, на соревнование приедут победители прошлых чемпионатов Московской области, чемпионы России, мастера спорта и сильнейшие игроки страны. На поле выйдут и действующие чемпионы области – Артем Филаткин и Нина Пегова.

За день до старта чемпионата пройдет специальное мероприятие в формате PRO-AM — 18 команд по четыре участника, в каждой из которых есть гольф-профессионал и три игрока любителя, устроят соревнование за звание лучшей команды.

Самой яркой на протяжении трех дней станет лунка №15, где гольфисты смогут продемонстрировать свою точность, испытав удачу в борьбе за специальный приз в номинации Hole-in-One — 1 млн рублей.

«Московская область является лидером по количеству гольф-полей в России. Наш турнир ежегодно собирает лучших гольфистов. Сборная региона включает в состав сильнейших игроков страны — Егора Ерошенко, Давида Нагиева, Ивана Стриганова, Алису Хохлову, Алису Молоканову, которые также примут участие в турнире. Традиция турнира — ТВ-трансляция, у всех любителей гольфа будет возможность увидеть игру сильнейших на чемпионском поле», — говорит президент Московской областной федерации гольфа Валерий Васильевич Гаврилов.

Трансляция турнира пройдет в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ».

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