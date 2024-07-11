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Медведев заявил о миллиардных инвестициях в новые предприятия спецхимии

Медведев: в развитие производства спецхимии в РФ вкладываются миллиарды рублей
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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В России строятся новые и реконструируются старые предприятия по производству спецхимии, в эту работу вкладываются миллиардные инвестиции. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 11 июля на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии.

«Идет реконструкция действующих и строительство новых зданий, сооружений, да и в целом предприятий спецхимии. Инвестиции миллиардные. Предусмотрено техническое оснащение», — сказал Медведев, выступление опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он рассказал, что инвестиционные проекты, призванные поднять производство порохов и взрывчатых веществ на новый уровень, были запущены Минпромторгом. В отрасли используются российские решения. По мнению замглавы Совбеза РФ, это очень важно, потому что исключает возможность иностранного вмешательства в работу.

Медведев указал, что продукция отрасли спецхимии критически важна для достижения целей специальной операции, потому что взрывчатые вещества, твердое ракетное топливо и прочие химические вещества необходимы для производства средств поражения.

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Ранее, 25 мая, президент России Владимир Путин рассказал, что за два года в РФ в 14 раз вырос объем выпуска боеприпасов, а также четырехкратно увеличилось производство беспилотников. Производство ракетно-артиллерийского вооружения при этом выросло в 22 раза. Глава государства назвал такие темпы хорошими и отметил, что реализованы очень масштабные задачи.

Путин 15 мая провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), где подчеркнул, что необходимо обеспечить потребности Вооруженных сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения. Глава государства отметил, что сделано уже немало, но предстоит выполнить еще больше задач, чтобы развивать оборонное производство.

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