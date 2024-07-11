В «Москвариуме» родился детеныш белоперой акулы

Детеныш белоперой рифовой акулы появился на свет в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Об этом заместитель генерального директора центра Ирина Мейнцер сообщила в четверг, 11 июля.

Она рассказала, что этот вид морских животных обитает в Индо-Тихоокеанском регионе — от Красного моря и восточного побережья Африки до Индонезии и Арафурского моря.

«Они легко узнаваемы благодаря своим длинным узким телам и характерным белым пятнам на кончиках плавников. Размножение белоперых рифовых акул происходит нечасто: самки производят на свет потомство раз в два года и в помете чаще всего встречаются один-два детеныша. Процесс вынашивания длится примерно 10–13 месяцев, после чего на свет появляются живые детеныши, готовые к самостоятельной жизни», — цитирует гендиректора агентство городских новостей «Москва».

Мейнцер уточнила, что детеныш находится в отдельном аквариуме. Она добавила, что акулят можно выпускать в аквариум к взрослым особям не раньше чем через год, когда они готовы питаться наравне со взрослыми особями.

Она подчеркнула, что белоперые рифовые акулы являются охраняемым видом.

Ранее, 3 июля, в Московском зоопарке родился теленок сычуаньского такина, посетители уже могут увидеть его, передает RT.

Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сычуаньские такины похожи на небольших быков, у них тяжелые головы и широкие морды. Их туловища покрыты коричневой, золотистой или серовато-рыжей шерстью. Этот вид копытных — один из наименее изученных, он обитает в горных лесах Юго-Восточной Азии, передает НСН.

Взрослых такинов в зоопарке кормят свежей травой, ветками, небольшим количеством овощей и фруктов, а также специальными комбинированными кормами, а теленок питается зеленой травой и молоком матери, уточняется на сайте kp.ru. Сейчас самка с новорожденным, подросшая самка-детеныш и бабушка телят проживают группой, а отец детенышей живет отдельно.

В Московский зоопарк такинов привезли из Пекинского в 2009 году, передает ИА «Регнум».