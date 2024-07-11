В Европе призвали остановить председательство Венгрии в Совете ЕС
Политическая группа «Обновляя Европу» призвала остановить председательство Венгрии в Совете ЕС, сообщила газета The Guardian. По словам председателя организации, премьер страны Виктор Орбан действует вопреки позициям Евросоюза, передает телеканал «Известия». Венгрия стала председательствовать в ЕС с 1 июля 2024 года. На прошлой неделе премьер-министр страны Орбан в рамках мирной миссии посетил Москву. Визит политика в Россию и встреча с Владимиром Путиным вызвали негативную реакцию в странах ЕС.
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