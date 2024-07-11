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«НМГ Кинопрокат» представила детективный трейлер к фильму «Красный шелк»

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Фото: НМГ Кинопрокат
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Закончился российский съемочный блок детективного экшена «Красный шелк», который проходил на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в павильонах Москвы. Теперь команда фильма переезжает в Китай на крупнейшую в мире киностудию Hengdian World Studios.

Перед блоком съемок в Китае компания «НМГ Кинопрокат» уже представляет детективный трейлер картины «Красный шелк» – первый в ряду разножанровых трейлеров к этому фильму.

Напомним, что проект собрал звездных актеров. Главную роль исполнил Милош Бикович, известный по проектам «Холоп», «Балканский рубеж» и «Вызов». В картине также приняли участие актер Глеб Калюжный, знакомый многим по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Черная весна», Елена Подкаминская, актриса сериала «Кухня», восходящая звезда Ярослав Могильников, получивший признание за роль в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте», одну из ролей исполнила звезда советского кинематографа Ирина Алферова, в фильме также сыграл Гоша Куценко. Дополняет каст коренная китаянка, актриса Чжэн Ханьи, которую нашли на кастинге в Санкт-Петербурге. По словам режиссера, это было идеальное попадание и тем неожиданнее было встретить актрису в России, хотя до этого исполнительницу главной роли несколько месяцев искали в Китае.

Для павильонных съемок в Москве был возведен самый большой экран в Европе с виртуальной декорацией, а для имитации окружающей среды в павильоне было построено управляемое искусственное небо, созданное из 70 световых приборов. Несколько месяцев картину снимали в поезде, который был возведен 1:1 к оригинальному специально для съемок.

В фильме продемонстрированы несколько боевых искусств и разнообразие элементов и «фишек» из боевиков. Несмотря на то, что это детектив, создатели продемонстрировали очень серьезный подход к боевым сценам.

«Я люблю кино, которое читается и делается по-новому, смешивая жанры и удивляя зрителей. «Красный шелк» — это детектив, в котором есть и интересные герои, и разнообразная натура, и скрещивание русской и китайской культур, и большое количество экшен-сцен. Уверен, зрителям будет интересно разгадывать эту историю вместе с главным героем», — отметил актер Милош Бикович, исполнивший главную роль:

«В первую очередь, это не историческое кино, а масштабный, изящный и стильный детектив. Мы несколько лет работали над этим сюжетом, разворачивая историю так, чтобы зритель до последнего не понимал, кто есть кто. При этом в фильме много качественно поставленных экшен-сцен, разбавляющих детективную составляющую. И к постановке боев и трюков мы в том числе привлекли международных звезд», — указал режиссер-постановщик Андрей Волгин.

«С уходом из нашего проката главных американских студий освободилась громадная ниша приключенческих блокбастеров. Мы собираемся восполнить этот пробел. И международный характер «Красного шелка» вполне позволяет это сделать», — заявил генеральный продюсер Вадим Быркин.

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