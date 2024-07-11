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Проект на «На грани возможного» поддержал медиахолдинг МАЕР

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Фото: МАЕР
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Уникальный марафон «Я — донор костного мозга» прошел в Москве с 1 по 10 июля. За 10 дней Артем Алискеров пробежал 633 километра, установив мировой рекорд. Проект «На грани возможного» для популяризации донорства поддержал медиахолдинг МАЕР.

Проект «На грани возможного» направлен на популяризацию донорства костного мозга и пополнение Федерального регистра доноров костного мозга, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России. Главная задача марафона — привлечь внимание общественности к теме донорства костного мозга и расширить Федеральный регистр.

«Никто из нас не застрахован от рака. Это, не дай бог, может коснуться каждого. И всегда хорошо, когда есть донор. А еще лучше, когда ТЫ можешь спасти чью-то жизнь. Однако фраза «костный мозг» многих пугает и отталкивает. Все сразу думают, что это какой-то прокол тазобедренной кости или спины. Я не исключение. До момента, пока мне не поставили диагноз, я тоже так думал. Но лейкемия лечится! И наша основная миссия — развеять миф и рассказать о том, что стать донором просто. Это очень простая манипуляция — всего три миллилитра крови на начальном этапе. Это безболезненно и безопасно. При этом очень важно, что в случае, когда вам позвонили, вы осознаете, что на другом конце человек, которому вы можете спасти жизнь», — рассказал амбассадор донорства костного мозга России Артем Алискеров.

Ежедневно на Воробьевых горах Артем преодолевал по две марафонские дистанции. В 06:00 и в 16:00 к нему мог присоединиться любой желающий, пробежав комфортное для себя расстояние. О марафоне жители Москвы смогли узнать с больших цифровых экранов: ролики, снятые на дистанции, транслирует коммуникационный партнер акции — медиахолдинг МАЕР.

«Артем Алискеров — очень мужественный человек. Столкнувшись с тяжелым заболеванием, он нашел силы преодолеть его и посвятил свою жизнь важному делу — призывает людей становиться донорами костного мозга. В поддержку проекта «На грани возможного» медиахолдинг МАЕР запустил информационную кампанию и рассказывает на медиаэкранах по всей стране о том, что стать донором костного мозга просто, и бояться этого не нужно. В течение недели ролики об акции Артема увидят более 4 млн человек. Чтобы каждый реципиент нашел своего донора, в Федеральном регистре должно быть как можно больше добровольцев. Даже если несколько процентов из тех, кто увидит на наших экранах эту акцию, примут решение вступить в регистр, мы сможем дать шанс на спасение жизней многих пациентов в России, которые ждут пересадку костного мозга», — сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Сотрудники ФМБА России на месте старта марафона отвечали на любые вопросы о донорстве. Желающие вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга смогли сразу же это сделать, чем и воспользовались сотрудники медиахолдинга МАЕР. Всего за время проведения марафона в регистр вступили порядка 100 человек.

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