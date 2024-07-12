Программные решения

Импортозамещение IТ в России привело к появлению целого перечня новых программных решений. Заложить основу для дальнейшего роста отрасли можно через освоение новых рынков — стран БРИКС, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки. Как всё же организовать IТ-экспорт в дальнее зарубежье?

Когда мы говорим об IТ-экспорте из РФ, с одной стороны речь может идти о полноценной экспансии российских компаний на иностранные рынки, с другой — о продаже готовых «коробочных» решений, подобных продуктам Kaspersky, которые затем будут адаптированы и использованы за рубежом.

Однако на данный момент мировое сообщество довольно плохо осведомлено о российских разработках в области ПО. Это создает значительные трудности для прямого экспорта «коробочных» продуктов.

Поэтому первая опция более перспективна. Она заключается в создании на местах представительств или партнерских центров продаж, которые не только бы продвигали и продавали наше ПО, но и предлагали его интеграцию с участием местных специалистов.

Такой подход позволяет наладить эффективный маркетинг, адаптировать продукты под нужды и требования конкретного рынка, а также закрепить свое присутствие в регионе на постоянной основе. Создать своего рода «IТ-посольство» России в конкретной локации.

Как это выглядит? Открываем небольшое IТ-представительство РФ, создаем витрину цифровых продуктов, даем возможность выставить свои решения всем, кто хочет продавать ПО в определенном регионе. И параллельно находим местных партнеров по внедрению с привлечением специалистов российских вендоров.

Получается, что компании из России не несут дополнительных издержек на открытие представительств, при этом получают выход на внутренний рынок интересной им страны. Однако такая история возможна только в рамках государственной инициативы, а лучше — межгосударственного сотрудничества.

Важно не только предлагать качественные и конкурентоспособные продукты, но и стратегически подходить к выбору рынков, где могут быть успешно реализованы их технологии. Ключ к успеху лежит в глубоком понимании культурных и политических особенностей каждого региона, а также в создании сильных местных партнерских связей, которые помогут обеспечить необходимую адаптацию и поддержку продуктов.

Основным направлением для старта активной IТ-экспансии сегодня выступают страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти государства уже знакомы с российскими технологиями, активно используют их, что облегчает принятие обновлений и новых продуктов . Психологическая и операционная совместимость существующих решений играет ключевую роль в поддержании этих отношений.

Что касается БРИКС, здесь ситуация более сложная из-за высокой конкуренции со стороны разработчиков Китая и Индии. Но и тут для российских вендоров при условии создания качественной сервисной поддержки могут открываться новые горизонты.

Важный аспект — расширение присутствия на рынках Латинской Америки и Африки, где местами наблюдается резкое сокращение присутствия Запада. Эти регионы представляют собой уникальные возможности для российских IТ-компаний, особенно в контексте переориентации стран на новых технологических партнеров.

Россия может воспользоваться уникальным окном возможностей, заполнив нишу, оставленную западными компаниями. Однако процесс этот простым не будет. К примеру, активная экспансия КНР на рынках Средней Азии представляет серьезный вызов для отечественного IТ-бизнеса.

Задержка шагов по экспансии только усилит китайское присутствие и превратит эти рынки фактически во внутренние рынки Китая. На Ближнем Востоке и в Африке ситуация развивается аналогичным образом.

Однако подход России, который предлагает равноправное партнерство, может оказаться привлекательным для многих стран Африки и Южной Америки. Обладая значительными ресурсами и экономической независимостью, они стремятся к сотрудничеству, которое уважает их суверенитет и интересы.

Наш явный козырь — свежий опыт работы в ситуации, когда западные компании прекратили поддержку своих продуктов в России, и нам пришлось самостоятельно решать блок технологических задач в условиях изоляции и санкций. Эти компетенции могут быть использованы как важный аргумент при продвижении российских IТ-решений на мировых рынках, демонстрируя их надежность и независимость от международной политической конъюнктуры.

Впрочем, у нашего нового опыта в IТ есть и другой практический аспект. Некоторые страны Африки и Латинской Америки находятся на различных этапах внутриполитической перестройки, в том числе в режиме деколонизации. Они особенно заинтересованы в технологической поддержке, которая поможет им укрепить обновленную государственность и повысить эффективность управления через надежную среду и инструменты «цифровой бюрократии».

Среди преимуществ российского ПО можно отметить следующие:

1. Низкий порог для запуска. В отличие от больших и сложных инфраструктурных проектов, для запуска IТ-продуктов требуется минимальные начальные инвестиции и инфраструктура. Достаточно наличия компьютеров и доступа в интернет, что делает многие наши решения идеальными для быстрого внедрения в развивающихся странах.

2. Быстрая адаптация и масштабирование. IТ-продукты нашей разработки в силу своей новизны и open-source-ориентированности могут легко адаптироваться и масштабироваться в соответствии с потребностями конкретной страны или региона.

3. Опыт внедрения учетных систем. Россия имеет опыт успешного внедрения учетных IТ-систем в странах СНГ, где они были адаптированы путем глубокой интеграции с существующими законодательными и нормативными рамками. Наши разработчики могут предложить решения, которые учитывают различные юридические и культурные контексты.

Рассмотрение стратегии IТ-экспорта выявляет две ключевые составляющие — коммерческие интересы бизнеса и стратегические цели государства. Важно, чтобы эти компоненты создавали синергетический эффект.

Возникает вопрос о создании специализированного органа, аналогичного агентству «Россотрудничество». Другой хороший ориентир — возможная адаптация модели Рособоронэкспорта для целей IТ. Тут важно предусмотреть создание гибкой и не обремененной излишней бюрократией структуры, способной быстро реагировать на меняющуюся международную обстановку и потребности рынка. Новый госорган мог бы способствовать активизации экспорта российских инноваций, предоставляя им поддержку в проникновении на международные рынки.

Механизм экспансии также может включать в себя координацию усилий крупных IТ-игроков из России, каждый из которых мог бы взять на себя ответственность за определенный регион. Сотрудничество вместо конкуренции. Такой подход не только распределит нагрузку и ресурсы среди участников, но и увеличит шансы на успех за счет специализации и глубокого понимания местных условий. Рынки не всегда обязательно завоевывать — иногда их можно просто создать под себя в качестве натуральной монополии.

Рассматривая возможности экспансии российского IТ-сектора, важно учитывать успешные примеры зарубежной работы крупных корпораций — «Газпрома», «Роснефти», и «Росатома», — которые могут играть ключевую роль в продвижении отечественных технологий за рубежом.

Использование российского программного обеспечения и инфраструктуры в крупных международных контрактах не только укрепляет позиции наших технологий, но и способствует созданию связанной инфраструктуры в странах присутствия.

Межгосударственное отраслевое взаимодействие также может служить мощным инструментом для продвижения и адаптации такого ПО на новых рынках. Пример такого подхода — опыт Российских железных дорог, отраслевой софт которой используется в ж/д компаниях в странах бывшего СССР. Эти государства продолжают активно интересоваться обновлениями и новыми версиями ПО, что создает благоприятные условия для укрепления и развития сотрудничества.

Автор — генеральный директор АНО ИСУ «НЦК»

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