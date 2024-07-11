ФСБ пресекла деятельность распространяющей в РФ наркотики международной ОПГ
УФСБ Дагестана пресекла деятельность транснациональной организованной преступной группировки (ОПГ), причастной к распространению в РФ наркотиков. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ведомства.
По данным правоохранителей, гражданин одной из центральноазиатских республик вступил с сговор с жителем Дагестана для того, чтобы доставить в Москву привезенную из-за рубежа партию наркотических средств.
Оба злоумышленника были задержаны 29 сентября 2022 года, когда извлекали «закладку» весом 60 кг. Так, суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 3 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ в особо крупном размере») и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).
Кизлярский районный суд Республики Дагестан приговорил фигуранта Адинаева Ч. А. к семи годам исправительной колонии строгого режима, а Хасбулатова Д. Г. — к пяти.
Ранее, 4 июля, суд в Москве приговорил гражданина США Роберта Вудлэнда к 12,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. По данным следствия, он, находясь в составе организованной группы, 3 января текущего года забрал из тайника в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах крупную партию мефедрона массой не менее 46,92 г.