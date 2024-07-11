Эксперты рассказали о росте спроса на льготную ипотеку

Спрос на льготные ипотечные кредиты растет, при этом наиболее востребованной является программа «Семейная ипотека». Об этом рассказали эксперты аналитического центра «Домклик» по результатам проведенного исследования.

«В крупнейших регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, спрос на госпрограммы начал расти еще в мае: тогда процент сделок, заключенных на льготных условиях, вырос до 75%. В то же время в малонаселенных регионах с относительно невысокими доходами населения пик ажиотажного спроса пришелся на июнь», — рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

После введения масштабных ограничений на ипотечные госпрограммы в конце прошлого года спрос на льготную ипотеку отреагировал падением, рассказали эксперты. Если в IV квартале прошлого года количество льготных кредитов составляло около 70 тыс. в месяц, то в январе количество выдач упало до 21 тыс. Доля льготных кредитов в общем количестве выдач при этом также сократилась с рекордных 61% в декабре до 40% в феврале—марте.

Однако в начале II квартала спрос на льготную ипотеку начал расти. В апреле количество выдач по льготным программам выросло до 31 тыс., увеличившись на 62% по отношению к марту, а доля льготной ипотеки выросла до 53%. При этом «Семейная ипотека» оказалась наиболее востребованной льготной программой, обогнав программу «Господдержки».

В последний месяц II квартала спрос на льготную ипотеку вырос до нового рекордного уровня. Количество выдач выросло на 70% по отношению к маю и составило около 83 тыс., что превышает значения сентября и декабря 2023 года — предыдущих пиков спроса. Доля льготной ипотеки также резко увеличилась — до 76%, что также является максимумом за все время наблюдений.