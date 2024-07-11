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Путь тираннозавра

Научный руководитель РСМД Андрей Кортунов — о том, почему НАТО плохо приспособлен для быстро меняющегося политического климата нашего времени
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Tyrannosaurus rex (тираннозавр или T-rex) — один из самых крупных, сильных и сообразительных наземных хищников в истории нашей планеты. А еще он — самый популярный динозавр, благодаря неустанным усилиям Голливуда, получивший поистине всемирную известность. Золотой век тираннозавра приходился на завершение мелового периода мезозойской эры (около 72 – 66 млн лет назад), а ареалом его обитания была территория современной Северной Америки. T-rex мог достигать 13 м в длину и набирать вес до 9 т. Чудовищно мощные челюсти превращали тираннозавра в абсолютного рекордсмена планеты по силе укуса, он с легкостью мог перемалывать кости даже самых крупных своих жертв.

Отмечающий свой 75-летний юбилей Североатлантический альянс чем-то напоминает этого доисторического гиганта. НАТО — самый крупный и заметный военно-политический союз современности: 32 члена блока тратят на оборону более триллиона долларов в год, привлекают к военной и гражданской службе 3,4 млн человек, имеют на вооружении десятки тысяч танков, боевых самолетов, тысячи артиллерийских установок и военных кораблей, сотни подводных лодок и так далее. Не удивительно, что НАТО претендует на самое высокое место в современной геополитической пищевой цепочке; эти амбиции были в очередной раз подтверждены на саммите блока в Вашингтоне.

Но дело не только в размерах. T-rex был для позднего мезозоя весьма совершенным созданием, обладающим исключительно качественным бинокулярным зрением, тонким слухом и чутким обонянием. Он мог видеть объекты в 13 раз лучше, чем человек, и различать больше цветов, включая ультрафиолетовое излучение. Тираннозавр был способен воспринимать недоступные человеческому слуху ультранизкие частоты и чувствовать запах добычи на расстоянии многих километров.

Североатлантический альянс тоже крайне сложный и по-своему совершенный механизм. На последнем саммите много говорилось о прорывных направлениях военно-технических НИОКР, об уникальном производственном потенциале оборонных корпораций стран-членов блока, об успехах учебных программ разного уровня, о наработках многочисленных экспертно-аналитических центров альянса и о многих других достижениях последних лет.

Но у T-rex были и свои слабости. Он был относительно медленным и неповоротливым монстром, его максимальная скорость едва ли превышала 25 – 30 км в час (человек способен бежать в полтора раза быстрее). Его массивный скелет был более хрупким, чем, например, скелет современного слона. Не совсем понятно, какие функции выполняли его передние, явно недоразвитые конечности. Многие палеонтологи вообще считают, что столь грозный с виду тираннозавр вообще не был способен справиться с серьезным противниками, а потому питался в основном падалью.

Тут также напрашиваются невольные аналогии с НАТО. Хотя в Вашингтоне участники саммита в очередной раз восхваляли «самый успешный оборонный союз в истории человечества», итоги последних военных операций альянса в бывшей Югославии, в Сомали, в Ливии и в других конфликтных точках мира оказались далеки от ожидаемых. Что касается часто упоминаемой пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, то она была применена только один раз за всю историю альянса — после террористических актов в США 11 сентября 2001 года. Последовавшая военная операция блока на территории Афганистана растянулась на два десятилетия и завершилась полным фиаско. Не лучше обстоит дело с попытками НАТО заняться новыми угрозами и вызовами — такими как международный терроризм, незаконные трансграничные миграции или изменения климата.

Мезозойского супер-динозавра в конечном счете погубили именно его очевидные сравнительные преимущества — колоссальная масса тела и соответствующие энергозатраты. Тираннозавру для комфортного существования требовалось огромное жизненное пространство — на территории столичного Вашингтона с трудом могли ужиться две взрослые особи, а на всей громадной Калифорнии — менее 4 тыс.

Блок НАТО тоже имеет свои системные недостатки, определяющиеся самой логикой создания альянса в разгар холодной войны и его развития в последующие десятилетия. Во-первых, НАТО — асимметричный союз, где формальная многосторонность лишь камуфлирует гегемонию Соединенных Штатов; не случайно, перспектива возвращения в Белый дом Дональда Трампа так нервирует руководство альянса. Во-вторых, безудержная географическая экспансия неизбежно генерирует все более очевидные расхождения интересов стран-членов, что в очередной раз было продемонстрировано в Вашингтоне — особенно, когда администрация Байдена поднимала вопрос о «глобализации» НАТО и о совместном противостоянии Китаю (члены альянса закрепили в итоговой декларации в Вашингтоне намерение продолжать расширение блока. — «Известия»). В-третьих, процесс принятия решений в рамках НАТО становится все более сложным, забюрократизированным и длительным; брюссельская бюрократия обходится членам блока все дороже, а любые попытки реформы альянса неизбежно сталкиваются со все более упорным внутренним сопротивлением.

Как именно вымерли тираннозавры? На этот счет у ученых нет единого мнения. Одни палеонтологи придерживаются теории катастрофы, связывая их исчезновение с падением огромного метеорита, разрушившего экосистему позднего мезозоя. Другие полагают, что во всем виноват период резкого повышения вулканической активности, за которым последовало снижение прозрачности земной атмосферы и глобальное похолодание. Третьи считают, что T-rex стал жертвой прихода засушливого климата в конце мелового периода, что привело к подрыву кормовой базы тираннозавра и к его последующему вымиранию. В любом случае, не слишком долгий век королевского динозавра закончился около 66 млн лет назад. Последние представители вымирающего вида еще могли столкнуться с мелкими, юркими и столь непохожими на привычную мезозойскую фауну млекопитающими, которым в итоге было суждено унаследовать Землю.

Та жe судьба, по всей видимости, ожидает и НАТО. Военно-политический союз, созданный в середине ХХ столетия, плохо приспособлен для быстро меняющегося политического климата нашего времени. И конкуренцию НАТО составляют не только такие подвижные и гибкие объединения мирового большинства как БРИКС или ШОС, но и созданные самими США специализированные структуры вроде AUKUS или QUAD. Североатлантический альянс может умереть в результате внезапной геополитической катастрофы или утратить свое значение по мере измерения повестки дня мировой политики. Но, как бы то ни было, мезозойская эра в международных отношениях подошла к концу, а значит — грядут радикальные изменения в глобальной политической флоре и фауне.

Автор — эксперт клуба «Валдай», научный руководитель Российского совета по международным делам

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