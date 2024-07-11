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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 11 июля

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 июля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделениями группировки войск «Север» поражены живая сила и техника 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка в Сумской области, Волчанск, и Липцы в Харьковской области.

Потери противника на данном направлении составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая пушка МТ-12 «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбиты 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также было нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в населенных пунктах ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 520 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16 551 танк и другие боевые бронированные машины, 1374 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 718 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 551 единица специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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