Палочкой по голове: ученые нашли лактобактерии для лечения нейродегенерации

Российские ученые нашли штамм бактерий, который может помочь в терапии нейродегенеративных заболеваний. Полученный на его основе фармабиотик может стать первым в мире препаратом, потенциально способным приостанавливать и, возможно, лечить паркинсонизм и другие заболевания мозга . Эксперты считают исследование важным и перспективным, но подчеркивают, что его необходимо продолжать, чтобы убедится в эффективности и безопасности новых средств.

Эра фармабиотиков

Ученые из Института общей генетики (ИОГен) имени Н.И. Вавилова РАН и МФТИ обнаружили возможность применения клеток штамма лактобактерий в разработке лекарственных средств для терапии нейродегенеративных заболеваний . Они продуцируют метаболиты, содержащие важные аминокислоты и гликозиды, способные стабилизировать активность нейронов и поддерживать иммунный гомеостаз. Полученный фармабиотик — первый в мире препарат, потенциально способный приостанавливать и, возможно, лечить паркинсонизм и другие нейродегенеративные заболевания .

На первом этапе у специалистов возникла задача подбора конкретного штамма определенного вида бактерий, способного синтезировать комплекс веществ с заданными свойствами. В лаборатории генетики микроорганизмов ИОГен РАН был выбран штамм Limosilactobacillus fermentum U-21 (бактерия в форме палочки) на основании его антиоксидантных свойств, которые подтверждены с использованием моделей in vivo (на живых организмах)и in vitro (в лабораторных условиях). Здесь его впервые получили и узнали, что он может быть потенциальным источником необходимых метаболитов (постбиотиков).

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Для изучения потенциала группы бактерий Limosilactobacillus fermentum U-21 в применении к нейровоспалительным процессам исследователи использовали омиксные технологии, то есть такие методы, которые которые изучают, как устроен геном и как реализуется закодированная в нем информация .

— Сначала мы идентифицировали и количественно определили белки, экспрессируемые L.fermentum U-21, и выделили те, которые играют важную роль в антиоксидантной и иммуномодулирующей активности , — рассказала «Известиям» магистрант МФТИ Диана Резникова.

Затем был проведен метаболомный анализ, который изучает конечные и промежуточные продукты обмена веществ в клетке . Он позволил получить представление о низкомолекулярных метаболитах (продукты метаболизма), образующихся в процессе ферментации, и выявить соединения, обладающие противовоспалительной активностью, — γ-аминомасляную кислоту (ГАМК), ниацин, аукубин и сциллоинозитол .

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— ГАМК стабилизирует активность нейронов, а ниацин модулирует выработку цитокинов, поддерживая иммунный гомеостаз . Аукубин, иридоидный гликозид, обычно выделяемый растениями, обладает антиоксидантными свойствами, что позволяет решать вопросы биодоступности для терапевтического применения . Сциллоинозитол, действует как химический компаньон, уменьшая количество аномальных белковых скоплений, связанных с нейродегенеративными заболеваниями, — пояснил научный сотрудник ИОГен РАН Алесей Ватлин.

Всесторонние исследования микробиома кишечника человека в норме и при патологии позволило ученым идентифицировать конкретные виды бактерий, ответственные за за нейромодулирующие функции .

Первый в мире препарат

Создание природоподобных лекарственных препаратов-фармакобиотиков на основе бактерий — обитателей кишечного микробиома — мировой тренд, пояснили исследователи.

— Полученные результаты — это важный этап доклинических исследований фармабиотика . Мы выявили фармакологически активные ингредиенты, обеспечивающие его способность быть кандидатом в препараты для профилактики и комбинированной терапии паркинсонизма. На сегодняшний день отсутствуют лекарства, способные излечивать болезнь Паркинсона , — сказал руководитель исследования, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов ИОГен РАН, профессор МФТИ Валерий Даниленко.

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По его словам, биотерапевтический препарат на основе исследуемого уникального штамма лактобактерий стал первым в мире потенциально способным приостанавливать и, возможно, лечить паркинсонизм и другие нейродегенеративные заболевания . Клинические исследования фармакобиотика планируют начать в 2025 году

Использование пробиотиков при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие, привлекают большой интерес в последние годы, но пока нет окончательного заключения об их эффективности , рассказала «Известиям» гастроэнтеролог, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Крылова.

Некоторые исследования показывают, что пробиотики могут иметь потенциал в снижении воспаления и окислительного стресса, улучшении состава микробиоты кишечника и повышении когнитивной функции при нейродегенеративных заболеваниях , добавила она.

— Однако эти результаты часто основаны на исследованиях на беспозвоночных животных или небольших исследованиях на людях, и необходимы дополнительные изыскания для подтверждения их эффективности и безопасности . Несмотря на многообещающие результаты использования Lactobacillus при нейродегенеративных заболеваниях, необходимы более масштабные рандомизированные контролируемые испытания для лучшего понимания их потенциальных преимуществ и ограничений, — сказала эксперт.

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Действительно, многие нейродегенеративные заболевания имеют сложный механизм развития. Для их возникновения играет роль как наследственная предрасположенность, так и факторы среды , отметил невролог, врач второй категории сети клиник «Семейная» Максим Алексеев. Как минимум для болезни Паркинсона доказана важная роль микрофлоры кишечника.

— Влияние ее двояко. С одной стороны, стимуляция иммунитета нормальной флорой или, наоборот, хроническое скрытое воспаление при наличии патогенных бактерий, способны влиять на работу мозга. Другой аспект — это токсическое действие продуктов обмена веществ бактерий, населяющих кишечник . В зависимости от преобладания тех или иных видов, а также от особенности питания человека в процессе переработки пищи могут выделяться откровенно ядовитые вещества. Однако при наличии правильного микробиома человек может эти яды эффективно обезвреживать , — рассказал врач.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.