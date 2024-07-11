Посетителям ВДНХ представили региональную кухню на фестивале «Вкусы России»
У посетителей ВДНХ в Москве появился шанс попробовать разные блюда кухонь российских регионов в рамках гастрономического тура по фестивалю «Вкусы России».
В этом году мероприятие проходит в рамках проекта «Лето в Москве». На фестивале присутствуют самые разные кулинарные изыски — от астраханской воблы до камчатских лепешек с папоротником.
«У нас увеличивается не только объем производства, но и ассортимент. Мы видим это на каждой новой выставке. Представляются новые бренды, появляется нишевая продукция», — поделилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Она подчеркнула, что это нравится не только гражданам страны, но и гостям из других государств. В культурной программе мероприятия представлены творческие занятия и мастер-классы: шеф-повара угощают блюдами и показывают, как их готовить. Кроме того, для посетителей фестиваля, который проходит с 6 по 14 июля, выступают фолк-коллективы РФ.
Ранее, 4 июля, сообщалось, что свою продукцию на фестивале представят свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Тогда отмечалось, что ассортимент ярмарки будет меняться для того, чтобы гости могли познакомиться с разнообразием отечественных продуктов. Мероприятие организуют Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Москвы.