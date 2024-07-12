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Праздник Петра и Павла: важные приметы, что категорически нельзя делать

Ежегодно православные христиане отмечают Петров день 12 июля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Христиане восточного обряда 12 июля отмечают День Петра и Павла, или Петров день, по юлианскому календарю событие празднуется 29 июня. Праздник посвящен памяти двух первоверховных апостолов, являющихся учениками Иисуса Христа и наставниками праведных христиан. Петр и Павел приняли мученическую смерть в I веке н. э. История и традиции христианского праздника — в материале «Известий».

День Петра и Павла: что за праздник 12 июля

День Петра и Павла — один из великих христианских праздников, который посвящен верховным апостолам Петру и Павлу. Их обоих церковь почитает одинаково. Апостол Петр был ближайшим учеником Иисуса Христа, католики считают его первым папой Римским.

Считается, что Петр был свидетелем множества важных в христианстве событий, которые описаны в Евангелии. В их числе Преображение Господне на Фаворской горе, когда Иисус явился перед своими учениками в божественном облике. После Воскресения Спасителя Петр активно проповедовал и распространял христианское учение по всему миру.

Русская икона Петра и Павла, датируемая началом XVIII века

Русская икона Петра и Павла, датируемая началом XVIII века

Фото: РИА Новости/ Иван Секретарев

В середине 60-х годов I века н. э. Петр прибыл в Рим. В это время там правил император Нерон, который жестоко боролся с христианством. Ученики убедили апостола покинуть город, однако, уходя, Петр встретил Христа. Он спросил, куда направляется Спаситель, и тот ответил: «В Рим, чтобы снова распяться». После этого Петр вернулся в город, где его схватили и казнили. Изначально апостола хотели распять, подобно Иисусу, но ученик Всевышнего посчитал себя недостойным такой смерти и попросил, чтобы его прибили к кресту вниз головой.

Второй апостол, которому посвящен христианский праздник — Павел, — никогда лично не встречался с Иисусом. До крещения его звали Савл, и тогда будущий апостол был ярым противником христианской веры. Он принимал участие в гонениях, которым подвергались верующие. Однажды он ехал в Дамаск, чтобы продолжить преследования христиан, но вдруг с неба пролился яркий свет, и божественный голос произнес: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» После этого Савл ослеп, и зрение вернулось к нему лишь после крещения. После того, как будущий апостол уверовал и крестился, он получил имя Павел. Сродни Петру он принял свою смерть в Риме при императоре Нероне — апостола обезглавили.

12 июля — Петров день: история и традиции праздника

Доподлинно о времени смерти Петра и Павла не известно, однако существует мнение, что они погибли в один день — 12 июля. Существует также версия, что апостолов казнили в один день, но с разницей в один год. Спустя три столетия после мученической казни христианство стало официальной религией в Риме, в честь апостолов начали активно воздвигать храмы, их называли святыми покровителями города. Спустя время зародился праздник в честь ближайших учеников Иисуса Христа.

Ежегодно День Петра и Павла празднуется 12 июля у христиан восточного обряда, 29 июня — у католиков.

Традиции и запреты Дня Петра и Павла в 2024 году

Как и с любым православным праздником, с Петровым днем связано множество традиций и запретов. На Руси День Петра и Павла являлся кульминацией лета, в этот период вся окружающая людей природа находилась в полном расцвете.

Петров день с размахом отмечался среди рыбаков, так как до того, как Петр стал учеником Иисуса он был рыбаком. В честь праздника устраивались крестные ходы и молебны. С прихожан собирали пожертвования для мировой свечи, которую ставили в храме подле образа святого.

храм
Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

Ночью молодые люди обходили дома и гремели сковородками, распевая песни под аккомпанемент гармони. Это делалось для того, чтобы отогнать нечистые силы. На рассвете люди отправлялись караулить солнце, чтобы отвадить русалок, которые могут навредить окружающим.

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В Петров день 12 июля в церквях не проводят венчания, в это время рекомендуется не заниматься физическим трудом. Также запрещается ругаться с близкими и сквернословить. В 2024 году День Петра и Павла выпал на пятницу, являющуюся последним днем поста, поэтому пищу животного происхождения употреблять можно будет только в субботу. В связи с праздником разрешается рыба, растительное масло и вино. Также верующим рекомендуют посетить церковь.

Народные приметы на Петра и Павла 12 июля

С Петровым днем связано множество народных примет, формировавшихся столетиями. Например, после 12 июля начинают удлиняться ночи и укорачиваться дни, вследствие чего появилась поговорка «Петр-Павел день убавил». Согласно приметам, если в День Петра и Павла стоит жара, то следует приступать к сенокосу. Кваканье лягушек в Петров день предрекает жаркую погоду вплоть до конца лета.

Немало внимания в прежние времена обращали на кукование кукушки в этот день. Согласно наблюдениям, если птица замолкала до праздника — настанут ранние холода, если в Петров день птица продолжает издавать звуки — зима настанет поздно. Желтая листва на березах символизирует наступление раннего листопада в этом году. Также считается, что отсутствие осадков на Петров день сулит такую же погоду на Ильин день, который отмечается 2 августа.

Кукушка
Фото: Getty Images/ Vassiliy Vishnevskiy

В народе считается, что купание в природных источниках на Петров день позволяет смыть все грехи, а для благополучной и здоровой жизни рекомендуют умыться водой из трех родников.

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