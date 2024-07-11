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Умер известный золотопромышленник и друг Высоцкого Вадим Туманов

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В московской больнице на 97-м году жизни скончался известный золотопромышленник Вадим Туманов. Эту информацию в среду, 10 июля, подтвердил «Известиям» его представитель Александр Демидов.

«Да, скончался Вадим Туманов, сегодня в 17:30 мск. Ему 97 лет должно было исполниться 1 сентября», — рассказал он.

Туманов родился в 1927 году. В 1948 году он был осужден по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации». В местах заключения Туманов провел восемь лет, несколько раз за это время он пытался сбежать. Его освободили в 1956 году, признав невиновным.

После освобождения Туманов окончил курсы горных мастеров. Начиная с 1956 года, организовал несколько крупных артелей по добыче золота, часть которых работает и по сей день.

Биография промышленника легла в основу книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча». Высоцкий также посвятил Туманову песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…».

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