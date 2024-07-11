Время реванша

Благодаря Евро-2024 и Кубку Америки межсезонная пауза пролетела незаметно. Уже в субботу, 13 июля, новый сезон в отечественном футболе откроет Суперкубок России. Традиционно за него ведут борьбу чемпион и обладатель Кубка, но так как в сезоне-2023/24 все доступные трофеи забрал «Зенит», играть он будет против клуба, занявшего второе место — «Краснодара».

Главные российские букмекеры считают, что шанс на победу «Краснодара» — примерно 20%. Мягко говоря, немного. Но это вполне справедливая оценка, учитывая, сколько проблем южанам предстоит преодолеть в первой игре сезона.

В прошлом чемпионате «Краснодар» примерно до середины весны боролся за чемпионство. Но от той команды теперь не осталось ни тренера (Владимира Ивича в середине марта сменил Мурад Мусаев), ни многих игроков. И если тренерская рокировка еще оставляет пространство для фантазий, несмотря на слабый финиш при Мусаеве, то по игрокам вопросов быть не может. «Краснодар» стал слабее.

«Быков» покинули сразу четверо футболистов. Среди них — капитан и легенда клуба, вратарь Матвей Сафонов, лучший правый защитник России Сергей Волков, отличный центральный защитник Алонсо и атакующий полузащитник Кади. Из всех не выглядит потерей только последний — он никогда и не был основным футболистом южан.

А вот как «Краснодар» компенсирует уход остальных — вопрос. Конечно, вратарская проблема решаема — за спиной Матвея Сафонова больше года сидел еще один воспитанник «быков» Станислав Агкацев, теперь он вышел на сцену. В футбольных кругах он считается одним из самых талантливых и перспективных вратарей поколения — в новом сезоне он сможет это доказать. Но хватит ли ему навыка доказать всё в одной конкретной игре?

С заменой Волкова все чуть иначе. В составе «быков» есть еще два правых защитника — 28-летний Александр Эктов и 33-летний Сергей Петров. Оба — слабее Волкова, но тот же Петров за счет опыта может помочь в игре с «Зенитом». Другой вопрос, что в атаке южане прилично потеряют — Волкова, оформившего в прошлом сезоне три ассиста в РПЛ, заменить будет трудно. Петров вряд ли сможет эффективно атаковать и обороняться, Эктов за год в «Краснодаре» не убедил ни в одной из зон. В одной из товарищеских встреч Мусаев вообще попробовал на проблемной позиции опорника Ленини. В любом случае, какое бы решение ни принял тренерский штаб, оно будет компромиссным и «Краснодару» придется потерять либо в надежности, либо в атаке.

В замене Алонсо, одного из ключевых игроков «Краснодара», тоже есть нюансы. Центральных защитников у южан в изобилии — есть Тормена, Кайо, воспитанник Арутюнян. Последний — потенциальная звезда и открытие РПЛ, он уже играет в основе сборной Армении. Мусаев может дать ему место в старте на Суперкубок либо довериться Кайо. Любой из этих вариантов неплохой, но нюанс как раз в том, что ни один из них гарантированно не перекрывает потерю Алонсо.

Как будто бы этого мало, на матч не доедут еще трое игроков — участников Кубка Америки: левый защитник Оласа, опорник Кастаньо и форвард Кордоба. Особенно болезненны потери защитника и нападающего — они были ключевыми игроками в прошлом сезоне, и адекватной замены им нет.

При этом хоронить «Краснодар» тоже не стоит. Состав будет экспериментальным, но не пораженческим — полузащитник Сперцян и шустрые вингеры Олусегун, Батчи и Са на месте и будут отвечать за атаку. Помогать им будет опытнейший Смолов, явно довольный возвращением в лучший клуб в своей карьере. Опорную зону будет страховать Черников (один из лучших в России), в обороне поможет Тормена, на воротах — Агкацев. Они будут останавливать атаки «Зенита». Это очень и очень неплохой состав, способный удивить при правильном настрое.

«Быкам» будет от чего защищаться — в Волгоград приедет, вероятно, самый заряженный «Зенит» последних лет. Непростое завершение прошлого сезона так раззадорило питерских боссов, что они устроили самую яркую закупку этого трансферного окна.

Сине-бело-голубые скупили самых-самых — крутейшего вратаря прошлого сезона Евгения Латышонка, лучшего ассистента мира в прошлом сезоне Максима Глушенкова, лучшего правого защитника России Сергея Волкова.

До кучи были куплены левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и нападающий «Локомотива» Изидор (выкуплен после аренды). Плюс в «Зенит» вернулся целый табор сданных в аренду — Бакаев, Чистяков, Сутормин, Одоевский, Гойло и Адамов. Последний уже убыл в «Ахмат» в новую аренду, но остальные — в полном распоряжении Сергея Семака.

Такая трансферная кампания выглядит мощнейшим ударом по интриге как сезона, так и матча за Суперкубок. При этом переоценивать его не надо — реваншистский настрой руководителей еще не означает такую же атмосферу в команде. «Зенит» выглядел довольно лениво в прошлом сезоне, ощущалась усталость и пресыщенность. Вряд ли дополнительный голод на трофеи появится после внутреннего требла.

Последний матч Летнего кубка (своего товарищеского турнира) «Зенит» проиграл — уступил «Црвене Звезде» 1:2. И это несмотря на то, что питерцы вышли в максимально боевом составе и называли эту игру важнейшей в плане подготовки к Суперкубку. Однако матч получился неубедительным. Как и игра с «Тальересом» перед ним — аргентинский клуб был вынесен «Сочи» (5:0), но «Зенит» смог вскрыть латиноамериканцев только с пенальти.

Сергей Семак по ходу Летнего кубка пробовал много сочетаний и дал поиграть почти всем вратарям (их в клубе сейчас пять). Путаться и пугаться не нужно — основные 11 человек почти точно известны, и появление Бакаева на поле или Адамова в воротах не должно смущать. Но есть вопросы к сыгранности — пока ни Волков, ни Глушенков не выглядят интегрированными на 100%. А Латышонок вряд ли ощутил себя №1 из-за карусели вратарей — это может стать проблемой, ведь, по слухам, для него такое ощущение очень важно.

Все эти факторы шепчут, что не нужно переоценивать «Зенит» и ожидать разгрома обескровленных краснодарцев. Но при этом, конечно, недооценивать питерцев тоже не стоит — это всё еще единственная команда в России, которой дискомфортно не побеждать в битвах за трофеи. Глубина состава, да и сам состав, тоже на их стороне.

Не стоит ожидать избиения «Краснодара» или сенсационного выноса ленивых питерцев. Вероятно, нас ждет равная игра с преимуществом команды Семака и множеством ярких моментов. Тем больше причин включить трансляцию 13 июля в 19.30 мск — или даже посетить игру лично в Волгограде.

Автор — корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса»

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